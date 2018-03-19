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March 19, 2018 / 3:08 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Obducat Participates In "Solar Biobattery" Project

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Obducat Ab:

* OBDUCAT PARTICIPATES IN “SOLAR BIOBATTERY” PROJECT

* ‍SUBSIDIARY OBDUCAT TECHNOLOGIES AB HAS BEEN INVITED TO PARTICIPATE IN A PROJECT​

* PROJECT IS SCHEDULED TO RUN OVER 3 YEARS WITH A TOTAL BUDGET OF 5.9 MSEK.

* PROJECT IS A COLLABORATION BETWEEN MALMÖ UNIVERSITY, KEMET ELECTRONICS AB AND OBDUCAT TECHNOLOGIES AB.

* ‍THIS PROJECT IS A COLLABORATION BETWEEN MALMÖ UNIVERSITY, KEMET ELECTRONICS AB AND OBDUCAT TECHNOLOGIES AB.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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