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October 9, 2018 / 8:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Obseva SA Presents Clinical Data From Phase III Implant 2 Trial Of Nolasiban In IVF At ASRM

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) -

* PRESENTS CLINICAL DATA FROM PHASE III IMPLANT 2 TRIAL OF NOLASIBAN IN IVF AT AMERICAN SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE (ASRM) ANNUAL MEETING

* NOLASIBAN TREATMENT SHOWN TO SIGNIFICANTLY INCREASE LIVE BIRTH RATE IN RANDOMIZED CLINICAL TRIAL OF PATIENTS UNDERGOING IN VITRO FERTILIZATION

* SECONDARY ENDPOINT OF MISCARRIAGE RATE FROM WEEKS 2 TO 24 OF GESTATION SHOWED A FAVOURABLE IMPACT FROM NOLASIBAN TREATMENT

* OBSEVA-TOLERABILITY AND SAFETY PROFILE OF NOLASIBAN COMPARABLE TO PLACEBO, NO INCREASE IN SERIOUS ADVERSE EVENTS, IN ECTOPIC PREGNANCY, NOR IN CONGENITAL BIRTH DEFECTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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