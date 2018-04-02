BRIEF-Obsidian Energy Launches Sale Process For Alberta Viking Assets

April 2 (Reuters) - Obsidian Energy Ltd:
* ONGOING DISCUSSIONS WITH CIC REGARDING DISPOSITION OF PEACE RIVER OIL PARTNERSHIP
* ALSO ANNOUNCING A DEFERRAL OF PROPOSED SHARE CONSOLIDATION AND CHANGES TO CO’S DIRECTOR COMPENSATION
* EXPECTS TO CONCLUDE A SALE OF ALBERTA VIKING ASSETS BY END OF Q2 OF 2018
* INTENDS TO USE PROCEEDS OF ASSET SALES TO ACCELERATE GROWTH IN CO’S PRIME CARDIUM ASSETS, PAY DOWN DEBT
* INTENDS TO APPLY TO MAKE A NORMAL COURSE ISSUER BID WITH TORONTO STOCK EXCHANGE UPON CLOSING OF SALE Source text for Eikon: Further company coverage: