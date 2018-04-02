FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 2, 2018 / 10:59 AM / 2 days ago

BRIEF-Obsidian Energy Launches Sale Process For Alberta Viking Assets

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Obsidian Energy Ltd:

* LAUNCHES SALE PROCESS FOR ALBERTA VIKING ASSETS

* ONGOING DISCUSSIONS WITH CIC REGARDING DISPOSITION OF PEACE RIVER OIL PARTNERSHIP

* ALSO ANNOUNCING A DEFERRAL OF PROPOSED SHARE CONSOLIDATION AND CHANGES TO CO’S DIRECTOR COMPENSATION

* EXPECTS TO CONCLUDE A SALE OF ALBERTA VIKING ASSETS BY END OF Q2 OF 2018

* ‍INTENDS TO USE PROCEEDS OF ASSET SALES TO ACCELERATE GROWTH IN CO’S PRIME CARDIUM ASSETS, PAY DOWN DEBT

* INTENDS TO APPLY TO MAKE A NORMAL COURSE ISSUER BID WITH TORONTO STOCK EXCHANGE UPON CLOSING OF SALE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.