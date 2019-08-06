Switzerland Market Report
August 6, 2019 / 4:54 AM / in an hour

BRIEF-OC Oerlikon adjusts guidance amid global economic slowdown

1 Min Read

Aug 6 (Reuters) - OC Oerlikon Corporation AG Pfaeffikon :

* OC OERLIKON SAYS H1 NET LOSS 99 MILLION SFR AFTER DECONSOLIDATION OF DRIVE SYSTEMS BUSINESS

* OC OERLIKON SAYS Q2 SALES 700 MILLION SFR, UP 5.3%, ORDERS DOWN 0.7%

* OC OERLIKON SAYS ADJUSTING GUIDANCE FOR 2019, NOW EXPECTS AROUND SAME LEVEL OF PERFORMANCE AS FOR FULL-YEAR 2018

* OC OERLIKON SAYS ECONOMIC GROWTH AROUND THE WORLD IS STALLING, RESULTING IN LOWER INVESTMENTS IN EQUIPMENT AND INDUSTRIAL PRODUCTION; DEVELOPMENTS HAVE IMPACTED MOST OF OUR END MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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