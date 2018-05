BRIEF-Occidental Petroleum Sees 2018 Oil & Gas Segment Total Production Of 645 – 665 Mboed

May 8 (Reuters) - Occidental Petroleum Corp:

* OCCIDENTAL PETROLEUM - RAISED 2018 GUIDANCE

* OCCIDENTAL PETROLEUM SEES Q2 OIL & GAS SEGMENT TOTAL PRODUCTION OF 628 MBOED – 648 MBOED

* OCCIDENTAL PETROLEUM SEES 2018 OIL & GAS SEGMENT TOTAL PRODUCTION OF 645 – 665 MBOED

* OCCIDENTAL PETROLEUM SEES 2018 OIL & GAS SEGMENT PERMIAN RESOURCES PRODUCTION OF 198 – 210 MBOED

* OCCIDENTAL PETROLEUM SEES Q2 OIL & GAS SEGMENT PERMIAN RESOURCES PRODUCTION OF 188 – 198 MBOED

* OCCIDENTAL PETROLEUM SEES 2018 OIL & GAS SEGMENT INTERNATIONAL PRODUCTION OF 289 – 295 MBOED

* OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - SEES FY 2018 PRODUCTION COST FOR DOMESTIC OIL & GAS ABOUT $12.50/ BOE

* OCCIDENTAL PETROLEUM SEES Q2 OIL & GAS SEGMENT INTERNATIONAL PRODUCTION OF 281 – 290 MBOED

* OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - SEES CHEMICAL SEGMENT ABOUT $300 MILLION PRE-TAX INCOME IN 2Q18E

* OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - SEES FOR CHEMICAL SEGMENT ABOUT $1,100 MILLION PRE-TAX INCOME IN FY 2018E

* OCCIDENTAL ON OUTLOOK FOR MIDLAND TO GULF COAST - POSSIBLE PIPELINE CAPACITY CONSTRAINTS (LATE 2018/ EARLY 2019 PENDING NEW PROJECT IN-SERVICE DATES)

* OCCIDENTAL ON OUTLOOK FOR MIDLAND TO GULF COAST SAYS PIPELINE CONSTRAINTS WILL REQUIRE RAIL AND TRUCK UTILIZATION Source text: (bit.ly/2FVrQqb) Further company coverage: