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April 9, 2018 / 1:30 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Ocean Announces Formation Of Consortium With Ctrip Regarding Ehi Taking Private Bid

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Ctrip.Com International Ltd:

* OCEAN ANNOUNCES FORMATION OF CONSORTIUM WITH CTRIP REGARDING EHI TAKING PRIVATE BID

* OCEAN LINK- FORMED CONSORTIUM WITH CTRIP.COM INTERNATIONAL IN CONNECTION WITH PROPOSAL OF “GOING PRIVATE” DEAL WITH RESPECT TO EHI CAR SERVICES LIMITED

* OCEAN LINK SAYS PROPOSED TO ACQUIRE ALL OF OUTSTANDING COMMON SHARES OF EHI FOR US$14.50 IN CASH PER ADS

* OCEAN LINK SAYS ON APRIL 4, OCEAN LINK, ENTERED INTO PURCHASE & VOTING DEAL WITH CDH VENTURE PARTNERS II, FOR PURCHASE OF CDH CAR RENTAL SERVICE LTD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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