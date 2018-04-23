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April 23, 2018 / 12:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ocean Rig UDW Announces Agreement To Postpone Delivery Of Newbuilding Drillship Ocean Rig Santorini

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Ocean RIG UDW Inc:

* OCEAN RIG UDW INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO POSTPONE DELIVERY OF NEWBUILDING DRILLSHIP OCEAN RIG SANTORINI

* OCEAN RIG UDW INC - REMAINING YARD INSTALLMENTS ARE EXPECTED TO TOTAL $372 MILLION

* OCEAN RIG UDW - UNDER AGREEMENT REACHED WITH SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES EXPECTED DELIVERY DATE WILL BE SEPTEMBER 30, 2019 BUT MAY BE BROUGHT FORWARD AT OPTION OF CO

* OCEAN RIG UDW - UNIT REACHED AGREEMENT WITH SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES TO POSTPONE DELIVERY OF NEWBUILDING DRILLSHIP TO SEPT 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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