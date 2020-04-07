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April 7, 2020 / 1:46 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Octodec Investments Withdraws Distribution Guidance For Full Financial Year

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Octodec Investments Ltd:

* JSE: OCT - RESPONSE TO COVID-19 AND WITHDRAWAL OF DISTRIBUTION GUIDANCE

* THERE IS AN IMMEDIATE BEARING ON TENANTS TRADING IN NON- ESSENTIAL GOODS AND SERVICES

* ALL COMMERCIAL PREMISES WHERE TENANTS ARE CLASSIFIED AS TRADING IN NON-ESSENTIAL GOODS AND SERVICES HAVE CLOSED

* HALTED INCURRING COSTS ON ANY NEW PROJECTS AND CURTAILING OF EXPENDITURE ON EXISTING UPGRADES

* OCTODEC INVESTMENTS - BOARD TO WITHDRAW ITS DISTRIBUTION GUIDANCE AS PREVIOUSLY COMMUNICATED FOR FULL FINANCIAL YEAR

* CASH RESOURCES AND UNDRAWN BANKING FACILITIES CURRENTLY AVAILABLE ARE IN EXCESS OF R600 MILLION

* REMAINS WELL WITHIN ALL ITS DEBT COVENANTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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