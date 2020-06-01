BRIEF-Ocugen To Discontinue Phase 3 oGVHD Trial

June 1 (Reuters) - Ocugen Inc:
* OCUGEN - STUDY WAS NOT STOPPED BASED ON SAFETY CONCERNS
* OCUGEN - DATA MONITORING COMMITTEE INDICATED PHASE 3 OGVHD TRIAL WAS UNLIKELY TO MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS UPON COMPLETION
* OCUGEN INC - STOPPING OGVHD TRIAL BASED ON RESULTS OF PRE-PLANNED INTERIM SAMPLE SIZE ANALYSIS CONDUCTED BY AN INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE
* OCUGEN - BELIEVE HAVE SUFFICIENT CASH TO FUND CURRENT OPERATIONS INTO Q4 2020
* OCUGEN INC - REMAIN ON TRACK TO ENTER CLINIC BY NEXT YEAR WITH OCU400, WHICH TARGETS INHERITED RETINAL DISEASES
* OCUGEN - OCU410 & OCU200 ARE TARGETED TO ENTER CLINIC BY 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: