Healthcare
May 8, 2020 / 11:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ocular Therapeutix™ Reports Q1 2020 Financial Results And Business Update

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Ocular Therapeutix Inc:

* OCULAR THERAPEUTIX™ REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND BUSINESS UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.41

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.37 — REFINITIV IBES DATA

* COVID-19 PANDEMIC HAS IMPACTED RECENT DEXTENZA SALES TRENDS

* BELIEVES THERE HAS BEEN LIMITED IMPACT FROM COVID-19 TO DATE ON ITS ONGOING CLINICAL PROGRAMS

* RESTRICTIONS ON CATARACT SURGERIES DUE TO PANDEMIC SIGNIFICANTLY REDUCED OUR SALES IN LATE MARCH

* CURRENT GUIDELINES FROM HEALTH AUTHORITIES WILL SIGNIFICANTLY IMPACT REVENUE IN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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