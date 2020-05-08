BRIEF-Ocular Therapeutix™ Reports Q1 2020 Financial Results And Business Update

May 8 (Reuters) - Ocular Therapeutix Inc:
* OCULAR THERAPEUTIX™ REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND BUSINESS UPDATE
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.37 — REFINITIV IBES DATA
* COVID-19 PANDEMIC HAS IMPACTED RECENT DEXTENZA SALES TRENDS
* BELIEVES THERE HAS BEEN LIMITED IMPACT FROM COVID-19 TO DATE ON ITS ONGOING CLINICAL PROGRAMS
* RESTRICTIONS ON CATARACT SURGERIES DUE TO PANDEMIC SIGNIFICANTLY REDUCED OUR SALES IN LATE MARCH
* CURRENT GUIDELINES FROM HEALTH AUTHORITIES WILL SIGNIFICANTLY IMPACT REVENUE IN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: