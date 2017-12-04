FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ocwen Agrees To Settle Previously Disclosed Opt-Out Securities Fraud Action
Sections
Featured
The 'petro': Venezuela to launch oil-backed cryptocurrency
Venezuela
The 'petro': Venezuela to launch oil-backed cryptocurrency
Exxon eyes Egypt's offshore oil and gas
Exclusive
Energy & Environment
Exxon eyes Egypt's offshore oil and gas
Is the U.S.-U.K. relationship under threat?
Commentary
Is the U.S.-U.K. relationship under threat?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 4, 2017 / 11:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ocwen Agrees To Settle Previously Disclosed Opt-Out Securities Fraud Action

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Ocwen Financial Corp:

* OCWEN FINANCIAL CORP - ‍ REACHED AN AGREEMENT IN PRINCIPLE TO SETTLE PREVIOUSLY DISCLOSED OPT-OUT SECURITIES FRAUD ACTION - SEC FILING

* OCWEN FINANCIAL CORP - ‍ SETTLEMENT RELATED TO OPT-OUT SECURITIES FRAUD ACTION WILL INCLUDE AN AGGREGATE CASH PAYMENT BY COMPANY OF $36 MILLION​

* OCWEN FINANCIAL CORP - ‍ PRESIDING COURT POSTPONED TRIAL DATE TO ALLOW FINALIZATION OF SETTLEMENT RELATED TO OPT-OUT SECURITIES FRAUD ACTION​ Source: (bit.ly/2BI1oQ3) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.