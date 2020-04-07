Healthcare
April 7, 2020 / 5:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Odi Pharma Says Co Does Not See Any Impact On Mid- And Long-Term Goals Following Covid-19

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Odi Pharma AB (publ):

* STATUS UPDATE IN CONNECTION TO COVID-19

* BOARD OF DIRECTORS DOES NOT SEE ANY IMPACT ON COMPANY’S MID- AND LONG-TERM GOALS DUE TO COVID-19

* ODI PHARMA- ODI DOES NOT SEE ANY IMPACT ON MID- AND LONG-TERM GOALS FOLLOWING COVID-19

* BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT CURRENTLY FORECAST A DELAY OF FIRST SALES OF PRODUCT BY APPROXIMATELY THREE MONTHS.

* FORECAST A DELAY OF FIRST SALES OF PRODUCT BY APPROXIMATELY THREE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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