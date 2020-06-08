BRIEF-OEL (Holdings) Enters JV Agreement With Shanghai Suntec

June 8 (Reuters) - OEL (Holdings) Ltd:
* UNIT AJJ HEALTH CARE MANAGEMENT TO HOLD 80% INTEREST IN JV CO & 20% INTEREST BY SHANGHAI SUNTEC
* JV CO INCORPORATED IN SINGAPORE FOR MANUFACTURING, DISTRIBUTION OF HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND MACHINE, OTHER MEDICAL EQUIPMENT
* INCORPORATION OF JV CO TO BE FUNDED THROUGH INTERNAL RESOURCES
* INCORPORATION OF JV CO NOT EXPECTED TO HAVE MATERIAL IMPACT ON NET TANGIBLE ASSETS, 2020 EPS
* HIFU PROJECT EXPECTED TO BE MARKETED IN SINGAPORE, SOUTHEAST ASIA, & SUBSEQUENTLY IN U.S. & OTHER NATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: