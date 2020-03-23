Healthcare
March 23, 2020 / 9:38 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Oesterreichische Post Expects Revenue Losses Due To Coronavirus Outbreak

1 Min Read

March 23 (Reuters) - OESTERREICHISCHE POST AG:

* FROM TODAY’S PERSPECTIVE, EFFECT OF VIRUS ON EARNINGS FOR YEAR 2020 CANNOT BE ESTIMATED

* AS AN INTEGRAL PART OF COUNTRY’S CRITICAL INFRASTRUCTURE, AUSTRIAN POST MAINTAINS ITS BUSINESS OPERATIONS FOR SAKE OF AUSTRIA’S WELL-BEING AND SECURITY

* REVENUE LOSSES ARE ANTICIPATED, DEPENDING ON DURATION AND CONSEQUENCES OF CURRENT RESTRICTIONS

* MAINTAINS ITS BUSINESS OPERATIONS

* COST REDUCTION MEASURES HAVE BEEN INITIATED ALONGSIDE POSTPONEMENT OF NOT TIME-CRITICAL PROJECTS

* THESE MEASURES RELATE TO STAFF COSTS, INCLUDING PARTIAL SHORT- TIME WORK AND REDUCTION OF UNUSED VACATION TIME, AS WELL AS MATERIAL COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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