BRIEF-Office Depot Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share Of $0.08 From Continuing Operations

May 9 (Reuters) - Office Depot Inc:
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.08 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INCREASES FULL-YEAR OUTLOOK FOR 2018
* INCREASES FULL-YEAR OUTLOOK FOR 2018
* BUSINESS SOLUTIONS DIVISION REPORTED SALES WERE $1.3 BILLION IN Q1 OF 2018, UP 1%
* RETAIL DIVISION REPORTED SALES WERE $1.2 BILLION IN Q1 OF 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $10.75 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* OFFICE DEPOT - SEES 2018 FREE CASH FLOW ABOUT $350 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: