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April 11, 2018 / 1:27 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-OFS Capital Corp Commences Offering Of Notes - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - OFS Capital Corp:

* OFS CAPITAL CORP COMMENCES OFFERING OF NOTES - SEC FILING

* OFS CAPITAL CORP SAYS IT HAS COMMENCED AN UNDERWRITTEN OFFERING OF UNSECURED NOTES DUE 2025

* INTENDS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING TO FUND INVESTMENTS IN DEBT AND EQUITY SECURITIES IN ACCORDANCE WITH ITS INVESTMENT OBJECTIVE

* CO HAS SUBMITTED AN APPLICATION FOR NOTES TO BE LISTED AND TRADE ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER THE TRADING SYMBOL “OFSL”

* ALSO INTENDS TO USE PORTION OF NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REPAY OUTSTANDING INDEBTEDNESS UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY Source text (bit.ly/2JD5wED) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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