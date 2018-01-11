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#Consumer Goods and Retail
January 11, 2018 / 10:45 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-OFZ Informs About Opening Of Arrangement Proceedings Of Its Debtor, Shareholder

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (OFZ):

* RECEIVES INFORMATION ABOUT OPENING OF ACCELERATED ARRANGEMENT PROCEEDINGS OF ITS DEBTOR, JERZY SKONIECZNY

* JERZY SKONIECZNY IS CO‘S SUPERVISORY BOARD MEMBER AND SHAREHOLDER

* JERZY SKONIECZNY HAS LIABILITY TOWARDS CO OF 1.6 MILLION ZLOTYS UNDER LOAN AGREEMENT FROM MARCH 1, 2017

* TO DECIDE ON CREATING RESERVE REGARDING ACCELERATED ARRANGEMENT PROCEEDINGS OF ITS DEBTOR, JERZY SKONIECZNY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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