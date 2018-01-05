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January 5, 2018 / 11:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ohr Pharmaceutical Announces Efficacy Results From The Mako Study In Wet-Amd

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Ohr Pharmaceutical Inc:

* OHR PHARMACEUTICAL ANNOUNCES EFFICACY RESULTS FROM THE MAKO STUDY IN WET-AMD

* OHR PHARMACEUTICAL INC - ‍TOPLINE DATA FROM MAKO STUDY DID NOT MEET ITS PRIMARY EFFICACY ENDPOINT​

* OHR PHARMACEUTICAL INC - “WE ARE VERY DISAPPOINTED WITH OUTCOME OF MAKO STUDY”

* OHR PHARMACEUTICAL INC - ‍INTEND TO EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES TO “MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE”​

* OHR PHARMA - SUBJECTS RECEIVING SQUALAMINE COMBINATION THERAPY ACHIEVED MEAN GAIN OF 8.33 LETTERS FROM BASELINE VERSUS 10.58 FROM LUCENTIS MONOTHERAPY Source text for Eikon: Further company coverage:

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