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#Market News
December 12, 2017 / 10:18 PM / Updated 3 minutes ago

BRIEF-Oil States To Acquire GEODynamics

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Oil States International Inc:

* OIL STATES TO ACQUIRE GEODYNAMICS

* OIL STATES INTERNATIONAL INC - TOTAL TRANSACTION CONSIDERATION OF $525 MILLION CONSISTS OF A COMBINATION OF $300 MILLION OF CASH AT DEAL CLOSING

* OIL STATES INTERNATIONAL INC - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE

* OIL STATES INTERNATIONAL - DEAL ALSO CONSISTS OF ISSUANCE OF 8.66 MILLION SHARES OF OIL STATES STOCK, VALUED AT $200 MILLION

* OIL STATES - DEAL ON CASH-FREE, DEBT-FREE BASIS WITH ABOUT $24 MILLION OF GEODYNAMICS’ DEBT BEING REPAID BY SELLERS AT DEAL CLOSING Source text for Eikon: Further company coverage:

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