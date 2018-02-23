BRIEF-Okta Announces Pricing Of Offering Of $300 Million Of Convertible Senior Notes

Feb 23 (Reuters) - Okta Inc:
* OKTA, INC. ANNOUNCES PRICING OF OFFERING OF $300 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES
* OKTA INC - PRICING OF $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2023 IN A PRIVATE OFFERING
* OKTA INC - NOTES WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 0.25% PER YEAR
* OKTA INC - INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY IN ARREARS ON FEBRUARY 15 AND AUGUST 15 OF EACH YEAR, BEGINNING ON AUGUST 15, 2018
* OKTA INC - NOTES WILL MATURE ON FEBRUARY 15, 2023 Source text for Eikon: Further company coverage: