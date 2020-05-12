Healthcare
May 12, 2020 / 5:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-OL Groupe 9-Month Revenue Up At 265.7 Million Euros

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Olympique Lyonnais Groupe SA:

* 9-MONTH REVENUE EUR 265.7 MILLION VERSUS EUR 223.8 MILLION YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: ALL OL GROUPE ACTIVITIES HAVE BEEN SUSPENDED SINCE MID-MARCH 2020

* ON CORONAVIRUS: E-COMMERCE FOR MERCHANDISING STILL ACTIVE

* ON APRIL 30, 2020, OL GROUPE HAD CASH POSITION OF 60 MEUR (PLUS AN RCF DRAWING RESERVE OF 30 MEUR), I.E. AN OVERALL AVAILABLE CASH POSITION OF 90 MEUR

* FINANCIAL IMPACT CORRESPONDING TO SHORTFALL ON REVENUE FROM ACTIVITIES DURING 2ND HALF OF MARCH 2020 IS ESTIMATED AT AROUND 9 MEUR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below