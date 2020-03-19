Healthcare
March 19, 2020 / 5:17 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-OL Groupe Suspends All Sporting Activities In Response To Coronavirus Crisis

1 Min Read

March 19 (Reuters) - OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE SA:

* ALL SPORTING ACTIVITIES OF BOTH MEN’S AND WOMEN’S PROFESSIONAL TEAMS, AS WELL AS OL ACADEMY TEAMS, HAVE BEEN SUSPENDED FOR AN INDEFINITE PERIOD

* HAS PUT ALL OF ITS SPORTS PERSONNEL ON PARTIAL UNEMPLOYMENT STATUS UNTIL FURTHER NOTICE

* HAS ALSO PUT PART OF ITS ADMINISTRATIVE EMPLOYEES ON PARTIAL UNEMPLOYMENT STATUS

* ALL OTHER EMPLOYEES ARE TELEWORKING

* ON CORONAVIRUS: CLUB LEADERS HAVE DECIDED TO SUSPEND ACTIVITIES RECEIVING AUDIENCE AT GROUPAMA STADIUM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below