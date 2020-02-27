BRIEF-Olam International Posts Q4 PATMI S$313.4 Mln

Feb 28 (Reuters) - Olam International Ltd:
* OLAM IS MONITORING COVID-19 OUTBREAK CLOSELY
* PRICES ACROSS A BROAD RANGE OF COMMODITIES HAVE FALLEN POST OUTBREAK OF COVID-19
* CO’S BUSINESS CONTINUITY PLANS ARE CURRENTLY IN EFFECT IN RESPONSE TO CORONAVIRUS OUTBREAK
* CONTINUES TO EXECUTE ON FOUR STRATEGIC PATHWAYS FOR GROWTH AS SET OUT IN 2019-2024 STRATEGIC PLAN
* EVALUATING POTENTIAL IMPACT OF CORONAVIRUS ON SUPPLY CHAINS IN CHINA AND GLOBALLY
* WORKING WITH CUSTOMERS ON CONTINGENCY PLANNING TO MINIMISE DISRUPTIONS TO THEIR SUPPLY
* SPREAD OF COVID-19 MAY IMPACT AND DELAY EXPORTS OUT OF CHINA, AND EXTENDED DELAYS MAY RESULT IN A DISRUPTION TO SUPPLY Source text for Eikon: Further company coverage: