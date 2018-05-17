FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 17, 2018 / 8:59 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Old Dominion Freight Line Announces $0.13 Per Share Quarterly Cash Dividend

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Old Dominion Freight Line Inc:

* OLD DOMINION FREIGHT LINE ANNOUNCES $0.13 PER SHARE QUARTERLY CASH DIVIDEND AND A NEW $250 MILLION STOCK REPURCHASE PROGRAM

* OLD DOMINION FREIGHT LINE - NEW STOCK REPURCHASE PROGRAM AUTHORIZING REPURCHASE OF UP TO $250 MILLION OF ITS OUTSTANDING COMMON STOCK THROUGH JUNE 2020

* OLD DOMINION FREIGHT LINE - NEW REPURCHASE PROGRAM WILL COMMENCE UPON EXPIRATION OF PREVIOUSLY AUTHORIZED 2-YEAR PROGRAM ANNOUNCED ON MAY 23, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.