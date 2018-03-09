BRIEF-Old Dominion Freight Line Announces Planned Executive Leadership Team Transition

March 9 (Reuters) - Old Dominion Freight Line Inc:
* OLD DOMINION FREIGHT LINE ANNOUNCES PLANNED EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM TRANSITION
* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - GREG C. GANTT TO BECOME CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - DAVID S. CONGDON TO BECOME EXECUTIVE CHAIRMAN
* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - EARL E. CONGDON TO BECOME SENIOR EXECUTIVE CHAIRMAN
* OLD DOMINION FREIGHT LINE - EFFECTIVE MAY 16, DAVID CONGDON TO SUCCEED CURRENT EXECUTIVE CHAIRMAN EARL CONGDON Source text for Eikon: Further company coverage: