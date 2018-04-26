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April 26, 2018 / 11:30 AM / in an hour

BRIEF-Old Dominion Freight Line Posts Qtrly Earnings Per Share $1.33

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Old Dominion Freight Line Inc:

* OLD DOMINION FREIGHT LINE PRODUCES STRONG FIRST-QUARTER FINANCIAL RESULTS, WITH 22.7% GROWTH IN REVENUE AND 66.3% GROWTH IN EARNINGS PER DILUTED SHARE

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.33

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - QTRLY TOTAL REVENUE $925 MILLION, UP 22.7 PERCENT

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - INCREASED ITS EXPECTED CAPITAL EXPENDITURES FOR 2018 TO A TOTAL OF APPROXIMATELY $555 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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