BRIEF-Old Mutual posts 22 pct rise in FY op profit, break-up on track

March 15 (Reuters) - Old Mutual Plc:
* JSE: OML - OLD MUTUAL PLC RESULTS FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 2017
* PRE-TAX ADJUSTED OPERATING PROFIT (AOP) OF GBP2.0 BILLION UP 22% (2016: GBP1.7 BILLION)
* IFRS PRE-TAX PROFIT FOR CONTINUING OPERATIONS OF GBP617 MILLION UP 102% (2016: GBP306 MILLION)
* 2017 SECOND INTERIM DIVIDEND OF 3.57P PER SHARE UP 5%; FULL YEAR DIVIDEND OF 7.10P PER SHARE UP 17%
* MATERIAL COMPLETION OF MANAGED SEPARATION ON TRACK FOR END OF 2018
* ON TRACK TO DELIVER C. GBP95 MILLION SAVINGS ANNUALLY IN CENTRAL COSTS
* OVERALL MANAGED SEPARATION ONE-OFF COSTS IN LINE WITH ORIGINAL ESTIMATE OF GBP230 MILLION
* QUILTER PLC LISTING EXPECTED TO BE COUPLED WITH AN INTENDED SECONDARY OFFERING OF UP TO 9.6%: FOLLOWED BY OML LISTING
* ANTICIPATED DISTRIBUTION OF MAJORITY OF STAKE IN NEDBANK TO OML SHAREHOLDERS TARGETED FOR APPROXIMATELY SIX MONTHS AFTER OML LISTING.
* OML TO RETAIN 19.9% OF NEDBANK POST-DISTRIBUTION
* OML TARGETS FY ORDINARY DIVIDENDS THAT ARE COVERED BY ADJUSTED HEADLINE EARNINGS BETWEEN 1.75 AND 2.25 TIMES
* DIVIDEND PAY-OUT RANGE OF 40 TO 60% OF POST-TAX OPERATING PROFIT
* FIRST DIVIDEND PAYMENT WHICH QUILTER WILL MAKE AS A SEPARATELY LISTED COMPANY IS EXPECTED TO BE FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF YEAR ENDING 31 DECEMBER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: