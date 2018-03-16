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March 16, 2018 / 7:15 AM / in 13 hours

BRIEF-Old Mutual sells Latam businesses to Singapore's CMIG Intl

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Old Mutual Plc:

* JSE: OML - SALE OF OLD MUTUAL’S LATIN AMERICAN BUSINESSES

* ‍​

* ‍AGREED TO SELL ITS LATIN AMERICAN BUSINESSES TO CMIG INTERNATIONAL, A FINANCIAL HOLDING COMPANY BASED IN SINGAPORE​

* ‍GOLDMAN SACHS AND ROTHSCHILD ACTED AS JOINT FINANCIAL ADVISERS TO OLD MUTUAL IN CONNECTION WITH TRANSACTION​

* ‍LATIN AMERICAN BUSINESSES ARE: OLD MUTUAL COLOMBIA, OLD MUTUAL MEXICO, AIVA INVESTMENT ADVISER​

* ‍DECISION TO SELL OLD MUTUAL’S LATIN AMERICAN OPERATIONS FOLLOWED A STRATEGIC REVIEW IN WHICH IT WAS CONCLUDED THAT OLD MUTUAL EMERGING MARKETS SHOULD PRIORITISE ITS SUB-SAHARAN AFRICAN BUSINESSES.​

* ‍PROCEEDS FROM SALE WILL BE RETAINED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES BY OLD MUTUAL EMERGING MARKETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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