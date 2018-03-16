BRIEF-Old Mutual sells Latam businesses to Singapore's CMIG Intl

March 16 (Reuters) - Old Mutual Plc:
* JSE: OML - SALE OF OLD MUTUAL’S LATIN AMERICAN BUSINESSES
* AGREED TO SELL ITS LATIN AMERICAN BUSINESSES TO CMIG INTERNATIONAL, A FINANCIAL HOLDING COMPANY BASED IN SINGAPORE
* GOLDMAN SACHS AND ROTHSCHILD ACTED AS JOINT FINANCIAL ADVISERS TO OLD MUTUAL IN CONNECTION WITH TRANSACTION
* LATIN AMERICAN BUSINESSES ARE: OLD MUTUAL COLOMBIA, OLD MUTUAL MEXICO, AIVA INVESTMENT ADVISER
* DECISION TO SELL OLD MUTUAL’S LATIN AMERICAN OPERATIONS FOLLOWED A STRATEGIC REVIEW IN WHICH IT WAS CONCLUDED THAT OLD MUTUAL EMERGING MARKETS SHOULD PRIORITISE ITS SUB-SAHARAN AFRICAN BUSINESSES.
* PROCEEDS FROM SALE WILL BE RETAINED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES BY OLD MUTUAL EMERGING MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: