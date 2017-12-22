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December 22, 2017 / 6:49 PM / a day ago

BRIEF-Old National Bancorp Says To Revalue Deferred Tax Assets After U.S. Tax Reform

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Old National Bancorp:

* OLD NATIONAL BANCORP SAYS HAS CONCLUDED THAT U.S. TAX REFORM WILL CAUSE CO‘S DEFERRED TAX ASSETS TO BE REVALUED - SEC FILING

* OLD NATIONAL BANCORP - ESTIMATED Q4 EARNINGS IMPACT WOULD BE APPROXIMATELY A LOSS OF $0.28 PER SHARE

* OLD NATIONAL BANCORP - ESTIMATED THAT VALUE OF DEFERRED TAX ASSET TO BE REDUCED BY ABOUT $41 MILLION, LESS THE AMOUNT OF TAX DEFERRAL UTILIZED IN Q4

* OLD NATIONAL BANCORP - ESTIMATED Q4 TANGIBLE BOOK VALUE IMPACT WOULD BE APPROXIMATELY A LOSS OF $0.27 PER SHARE

* OLD NATIONAL BANCORP - CO DOES NOT ANTICIPATE FUTURE CASH EXPENDITURES AS A RESULT OF THE REDUCTION TO THE DEFERRED TAX ASSET Source text : ( bit.ly/2Blp9wH ) Further company coverage:

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