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March 19, 2018 / 10:09 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Oldenburgische Landesbank FY Operating Result At EUR 48.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG:

* FY OPERATING RESULT AT EUR 48.3 MILLION, UP 36 PERCENT ON PREVIOUS YEAR

* FY NET FEE AND COMMISSION INCOME OF EUR 68.1 MILLION SLIGHTLY UP ON THE PREVIOUS YEAR (PREVIOUS YEAR: EUR 67.9 MILLION)

* FY PRE-TAX PROFIT OF EUR 50.4 MILLION VERSUS EUR 54.3 MILLION YEAR AGO

* FY NET INCOME AT EUR 28.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 35.2 MILLION)

* OUTLOOK 2018: PLANS TO FURTHER INCREASE FEE AND COMMISSION INCOME

* OUTLOOK 2018: SEES SIGNIFICANT DECLINE IN EARNINGS BEFORE TAXES FOR THE FINANCIAL YEAR 2018 COMPARED TO 2017

* TO PROPOSE DIVIDEND OF 0.25 EUROS PER SHARE (PREVIOUS YEAR: 0.25 EUROS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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