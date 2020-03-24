Healthcare
March 24, 2020 / 12:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ology Bioservices, Inovio Partner To Manufacture COVID-19 DNA Vaccine With $11.9 Mlon Department Of Defense Grant

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Inovio Pharmaceuticals Inc:

* OLOGY BIOSERVICES, INOVIO PARTNER TO MANUFACTURE COVID-19 DNA VACCINE WITH $11.9 MILLION DEPARTMENT OF DEFENSE GRANT

* INOVIO PHARMA - DEPARTMENT OF DEFENSE AWARDED OLOGY BIOSERVICES WITH $11.9 MILLION CONTRACT TO WORK WITH INOVIO ON DNA TECHNOLOGY TRANSFER TO MANUFACTURE DNA VACCINES

* INOVIO PHARMACEUTICALS INC - OLOGY BIOSERVICES WILL WORK WITH CO TO MANUFACTURE INOVIO’S DNA VACCINE (INO-4800) FOR PREVENTION OF INFECTION WITH COVID-19 VIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

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