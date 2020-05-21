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May 21, 2020 / 3:24 PM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Oman's Ministry Of Finance Says Committed To Necessary Financing For Electricity Sector - Oman News Agency Tweet

1 Min Read

May 21 (Reuters) - OMAN NEWS AGENCY:

* OMAN’S MINISTRY OF FINANCE SAYS COMMITTED TO NECESSARY FINANCING FOR ELECTRICITY SECTOR

* OMAN’S MINISTRY OF FINANCE SAYS COORDINATION WITH OPWP AIMED AT REACHING FINANCIAL PLANS FOR INSTALMENTS WITH RELATED COMPANIES AND REVIEWING PRODUCTION CAPACITY EXPANSION PLAN AS PER FUTURE NEEDS

* OMAN'S MINISTRY OF FINANCE SAYS PLAN AIMS AT FINANCIAL EFFICIENCY AND REDUCTION OF ECONOMIC COSTS ARISING FROM GOVERNMENT SUPPORT WITH NO IMPACT ON CONTRACTS WITH ANY PARTIES Source:(bit.ly/3bObsYp)

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