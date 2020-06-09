Healthcare
June 9, 2020 / 6:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Omega Diagnostics Says Supply Agreement With Mologic

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Omega Diagnostics Group PLC:

* OMEGA DIAGNOSTICS -SUPPLY AGREEMENT WITH MOLOGIC FOR RAW MATERIALS TO MANUFACTURE CO’S CE-MARKED ELISA ANTIBODY TEST

* OMEGA DIAGNOSTICS - SHIPPED ITS FIRST ORDER FOR COVID-19 ELISA TEST TO SENEGAL

* OMEGA DIAGNOSTICS GROUP PLC - NOW INVOLVED WITH FIVE OPPORTUNITIES RELATING TO COVID-19 TESTING

* OMEGA DIAGNOSTICS - NOW EXPECTS EBITDA FOR YEAR ENDED 31 MARCH TO BE IN A RANGE OF £850K TO £900K

* OMEGA DIAGNOSTICS - DECISION TO STOP ON-GOING DEVELOPMENT OF ALLERGY PRODUCT RANGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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