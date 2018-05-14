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May 14, 2018 / 1:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Omega Receives Approval To Transition Majority Of Orianna Portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Omega Healthcare Investors Inc:

* OMEGA RECEIVES APPROVAL TO TRANSITION MAJORITY OF ORIANNA PORTFOLIO; SIGNATURE PORTFOLIO RESTRUCTURING COMPLETED

* OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC - RECEIVED COURT APPROVAL TO BEGIN ORDERLY TRANSITION TO NEW OPERATORS OF 23 OF 42 FACILITIES

* OMEGA HEALTHCARE INVESTORS - COURT APPROVED PROCEDURES FOR SOLICITATION OF COMPETING PROPOSALS FOR SALE/ RESTRUCTURING OF 19 REMAINING FACILITIES

* OMEGA HEALTHCARE INVESTORS - ON MAY 11, BANKRUPTCY COURT APPROVED ON FINAL BASIS $30 MILLION SENIOR SECURED DIP FINANCING PROVIDED BY OMEGA TO ORIANNA Source text for Eikon: Further company coverage:

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