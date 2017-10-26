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BRIEF-OMEROS REPORTS ADDITIONAL POSITIVE DATA FOR OMS721
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October 26, 2017 / 5:19 PM / in 2 hours

BRIEF-OMEROS REPORTS ADDITIONAL POSITIVE DATA FOR OMS721

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - Omeros Corp:

* OMEROS REPORTS ADDITIONAL AND CONSISTENTLY POSITIVE DATA FOR OMS721 IN PATIENTS WITH HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANT-ASSOCIATED THROMBOTIC MICROANGIOPATHY

* ‍OMS721 HAS BEEN WELL TOLERATED AND NO SAFETY CONCERNS HAVE BEEN IDENTIFIED​

* 3 OF 4 PATIENTS FOR WHOM OMS721 TREATMENT WAS DISCONTINUED EARLY EXPERIENCED DETERIORATION OF THEIR CONDITIONS AND SUBSEQUENTLY DIED​

* ‍PREPARING TO INITIATE OMS721 PHASE 3 CLINICAL TRIAL, PURSUING FDA‘S BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION, EUROPEAN MEDICINES AGENCY‘S PRIME STATUS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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