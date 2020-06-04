Healthcare
June 4, 2020 / 6:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Oncimmune Holdings Announces Revenue In Line With Market Expectations For FY 2020

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Oncimmune Holdings PLC:

* ONCIMMUNE HOLDINGS PLC - REVENUE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS FOR FY 2020 WITH FURTHER STRONG GROWTH EXPECTED IN FY 2021

* ONCIMMUNE HOLDINGS PLC - TIGHT CONTROL ON COSTS INCLUDING RESTRUCTURING OF BOARD

* ONCIMMUNE HOLDINGS PLC - CASH AT YEAR END IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £4.2 MILLION AND NET DEBT OF APPROXIMATELY £3.1 MILLION

* ONCIMMUNE HOLDINGS PLC - GEOFFREY HAMILTON-FAIRLEY, NON-EXECUTIVE VICE CHAIRMAN HAVE STEPPED DOWN FROM BOARD WITH IMMEDIATE EFFECT Source text for Eikon: Further company coverage:

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