BRIEF-Oncodesign Operating Profit Up At 40 Millions Euros

April 9 (Reuters) - Oncodesign SA:
* MAINTAINS GROUP’S MEDIUM-TERM OBJECTIVES DESPITE COVID-19 PANDEMIC
* FY OPERATING REVENUES UP +21% TO €40M, DRIVEN BY ORGANIC REVENUE GROWTH OF +34% TO €27M
* SETTING UP OF 3 INDEPENDENT BUSINESS UNITS IN JANUARY 2020, SERVICE, BIOTECH AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
* HEALTH CRISIS IS NOT HAVING A SIGNIFICANT IMPACT, BUT IT IS DIFFICULT TO ESTIMATE ITS FINAL IMPACT ON ORDER BOOK, REVENUE AND ACTIVITY OF LABORATORIES
* AT TO DATE, FOR 2020, WE ARE MAINTAINING OUR OBJECTIVE OF €40 MILLION IN SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)