Healthcare
April 9, 2020 / 4:49 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Oncodesign Operating Profit Up At 40 Millions Euros

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Oncodesign SA:

* NET PROFIT OF €1.6 MILLION

* MAINTAINS GROUP’S MEDIUM-TERM OBJECTIVES DESPITE COVID-19 PANDEMIC

* FY OPERATING REVENUES UP +21% TO €40M, DRIVEN BY ORGANIC REVENUE GROWTH OF +34% TO €27M

* STRONG CASH POSITION OF €10.7M AT 31 DECEMBER 2019

* SETTING UP OF 3 INDEPENDENT BUSINESS UNITS IN JANUARY 2020, SERVICE, BIOTECH AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

* HEALTH CRISIS IS NOT HAVING A SIGNIFICANT IMPACT, BUT IT IS DIFFICULT TO ESTIMATE ITS FINAL IMPACT ON ORDER BOOK, REVENUE AND ACTIVITY OF LABORATORIES

* AT TO DATE, FOR 2020, WE ARE MAINTAINING OUR OBJECTIVE OF €40 MILLION IN SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below