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April 9, 2018 / 9:29 AM / in 2 hours

BRIEF-Oncology Venture Exercises Option To In License Dovitinib A Phase 3 Multi Tyrosine Kinase Inhibitor

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Oncology Venture Sweden AB:

* ONCOLOGY VENTURE EXERCISES OPTION TO IN LICENSE DOVITINIB A PHASE 3 MULTI TYROSINE KINASE INHIBITOR

* ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH NOVARTIS FOR EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE DOVITINIB

* NOVARTIS WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT, DEVELOPMENT MILESTONES, AND ROYALTIES ON SALES.

* NOVARTIS WILL BE ISSUED A CONVERTIBLE DEBT-TO-EQUITY NOTE IN A SPINOUT COMPANY THAT OV HAS CREATED

* WILL FURTHER REFINE DOVITINIB DRP® BIOMARKER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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