Healthcare
June 30, 2020 / 6:39 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Oncology Venture Issues 1.6 Mln Shares Under Existing Convertible Loan Note Agreement

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Oncology Venture A/S:

* REG-PRESS RELEASE ONCOLOGY VENTURE IS ISSUING 1,574,803 SHARES UNDER ITS EXISTING CONVERTIBLE LOAN NOTE AGREEMENT WITH NEGMA GROUP LTD AND PARK PARTNERS GP

* IT WILL ISSUE 1,574,803 SHARES AT A PRICE PER SHARE OF SEK 1.27 TO NEGMA GROUP LTD IN ORDER TO COMPLY WITH COMPANY’S EXISTING CONVERTIBLE LOAN NOTE AGREEMENT.

* SHARE ISSUE IS CARRIED OUT PURSUANT TO CONVERTIBLE LOAN NOTE AGREEMENT WITH NEGMA GROUP LTD AND PARK PARTNERS GP Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below