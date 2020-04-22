Healthcare
April 22, 2020 / 7:09 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Oncology Venture To Test Activity Of PARP Inhibitor 2X-121, As Potential Therapy For Coronavirus

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Oncology Venture A/S:

* REG-PRESS RELEASE ONCOLOGY VENTURE TO TEST ACTIVITY OF ITS PARP INHIBITOR, 2X-121, AS A POTENTIAL THERAPY FOR CORONAVIRUS

* TO TEST ANTIVIRAL ACTIVITY OF 2X-121, ITS PARP INHIBITOR, AGAINST CORONAVIRUS

* RECENTLY, PARP INHIBITOR, MEFUPARIB HAS BEEN SHOWN TO HAVE PROMISING ANTIVIRAL ACTIVITY AGAINST VIRUS THAT CAUSES COVID-19

* WILL TEST ABILITY OF PARP INHIBITOR, 2X-121, TO BLOCK INFECTION OF CELLS AND REPLICATION OF CORONAVIRUS IN PRE-CLINICAL EXPERIMENTS

* INTENDS TO WORK CLOSELY WITH U.S. FDA AND NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH) TO ADVANCE 2X-121 AS QUICKLY AS POSSIBLE

* WILL ADVANCE TO HUMAN CLINICAL STUDIES AS A POTENTIAL ANTIVIRAL THERAPY FOR TREATMENT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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