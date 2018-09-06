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September 6, 2018 / 11:29 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Oncolytics Biotech Announces A Master Clinical Supply Agreement Of An Anti-PD-L1 Checkpoint Inhibitor

1 Min Read

Sept 6 (Reuters) - Oncolytics Biotech Inc:

* ONCOLYTICS BIOTECH® ANNOUNCES A MASTER CLINICAL SUPPLY AGREEMENT OF AN ANTI-PD-L1 CHECKPOINT INHIBITOR FOR USE IN THE COMPANY’S CLINICAL PROGRAM

* ONCOLYTICS BIOTECH INC - ENTERED INTO AGREEMENT WITH F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD TO SUPPLY ATEZOLIZUMAB FOR USE IN CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM

* ONCOLYTICS BIOTECH INC - ROCHE WILL SUPPLY ATEZOLIZUMAB FOR PROPOSED CLINICAL TRIAL WITH BOTH PARTIES HAVING ACCESS TO CLINICAL DATA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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