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December 19, 2017 / 12:39 PM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Onconova Therapeutics Announces License And Collaborative Development Agreement With Hanx Biopharma

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Onconova Therapeutics Inc:

* ONCONOVA THERAPEUTICS ANNOUNCES LICENSE AND COLLABORATIVE DEVELOPMENT AGREEMENT WITH HANX BIOPHARMACEUTICALS FOR ON 123300, A DUAL INHIBITOR OF CDK4/6 + ARK5

* ONCONOVA THERAPEUTICS INC - HANX WILL FUND STUDIES TOWARDS INVESTIGATIONAL NEW DRUG APPLICATIONS IN BOTH U.S. AND CHINA

* ONCONOVA THERAPEUTICS INC - AGREEMENT INCLUDES LICENSING FEE, CUSTOMARY MILESTONE PAYMENTS AND ROYALTIES ON SALES OF ON 123300

* ONCONOVA THERAPEUTICS INC - HANX TO COMMERCIALIZE ON 123300 IN GREATER CHINA, ONCONOVA RETAINS RIGHTS IN REST OF WORLD Source text for Eikon: Further company coverage:

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