Healthcare
May 14, 2020 / 1:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Oncopeptides Announces New Clinical And Preclinical Melflufen Data

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Oncopeptides AB:

* ONCOPEPTIDES ANNOUNCES NEW CLINICAL AND PRECLINICAL MELFLUFEN DATA AT THE UPCOMING EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION MEETING

* PRIMARY READ-OUT OF HORIZON-DATA REPRESENTS AN IMPORTANT MILESTONE FOR ONCOPEPTIDES

* DATA FROM PIVOTAL PHASE 2 STUDY HORIZON, AND ADDITIONAL CLINICAL AND PRECLINICAL DATA THAT FURTHER EVALUATE THERAPEUTIC PEPTIDE-DRUG CONJUGATE PLATFORM, HAVE BEEN ACCEPTED BY EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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