Healthcare
June 15, 2020 / 6:06 AM / in an hour

BRIEF-Oncopeptides: Positive Results From Full Data Set Of Phase 2 HORIZON Trial In Triple-Class Refractory Multiple Myeloma Patients

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Oncopeptides AB:

* ONCOPEPTIDES REPORTS POSITIVE RESULTS FROM FULL DATA SET OF PHASE 2 HORIZON TRIAL IN TRIPLE-CLASS REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA PATIENTS

* RESULTS SUPPORT NDA SUBMISSION TO US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, FDA, FOR ACCELERATED APPROVAL OF MELFLUFEN

* COMPANY IS ON TRACK TO SUBMIT APPLICATION TO FDA BY END OF Q2, 2020

* RESULTS ARE CONSISTENT WITH PREVIOUSLY REPORTED DATA, WHILE NO NEW SAFETY CONCERNS WERE IDENTIFIED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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