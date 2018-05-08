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May 8, 2018 / 11:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Oncosec Expands Relationship With Merck For Combination Of Immunopulse Il-12 And Keytruda

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - OncoSec Medical Inc:

* ONCOSEC EXPANDS RELATIONSHIP WITH MERCK, ANNOUNCES CLINICAL COLLABORATION TO EVALUATE COMBINATION OF IMMUNOPULSE IL-12 AND KEYTRUDA FOR TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER

* ONCOSEC MEDICAL - PLANNED TRIAL WILL EVALUATE SAFETY, EFFICACY OF COMBINATION IN CERTAIN PATIENTS WITH INOPERABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC TNBC

* ONCOSEC MEDICAL SAYS UNDER COLLABORATION AGREEMENT, ONCOSEC WILL SPONSOR, FUND STUDY AND MERCK WILL PROVIDE KEYTRUDA

* ONCOSEC MEDICAL SAYS ADDITIONAL DETAILS OF THE COLLABORATION WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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