Healthcare
June 30, 2020 / 11:55 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Oncternal Therapeutics Announces Increased Focus Of Antibody Program On Mantle Cell Lymphoma

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Oncternal Therapeutics Inc:

* ONCTERNAL THERAPEUTICS ANNOUNCES INCREASED FOCUS OF THE CIRMTUZUMAB ROR1 ANTIBODY PROGRAM ON MANTLE CELL LYMPHOMA

* ONCTERNAL THERAPEUTICS INC - MEETING REQUESTED WITH FDA TO DISCUSS REGISTRATION PATHWAY FOR CIRMTUZUMAB FOR PATIENTS WITH MCL

* ONCTERNAL THERAPEUTICS INC - INCREASING PLANNED ENROLLMENT OF PATIENTS WITH MCL IN ONGOING CIRLL PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF CIRMTUZUMAB WITH IBRUTINIB

* ONCTERNAL THERAPEUTICS INC - PLANS TO FURTHER EXPLORE CLINICAL COMBINATION STRATEGIES FOR CIRMTUZUMAB FOR PATIENTS WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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