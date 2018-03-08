BRIEF-Onemain Holdings Announces Proposed Senior Notes Offering

March 8 (Reuters) - Onemain Holdings Inc:
* ONEMAIN HOLDINGS, INC. ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING
* ONEMAIN HOLDINGS INC - UNIT IS PROPOSING TO OFFER UP TO $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2025
* ONEMAIN - TO USE OFFERING PROCEEDS FOR PURPOSES INCLUDING PARTIAL REDEMPTION OF OMFH 7.250% SENIOR NOTES DUE 2021
* ONEMAIN HOLDINGS INC - UNIT MAY USE PROCEEDS FROM OFFERING FOR PARTIAL REDEMPTION OF OMFH 7.250% SENIOR NOTES DUE 2021 AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage: