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Consumer Goods and Retail
May 3, 2018 / 11:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ontex Comments On Mexican Competition Authority Investigation Into Legacy Industry Practices

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - ONTEX GROUP NV:

* ONTEX COMMENTS ON MEXICAN COMPETITION AUTHORITY INVESTIGATION INTO LEGACY INDUSTRY PRACTICES

* SAYS TO BEST OF CO’S KNOWLEDGE, FACTS UNDER INVESTIGATION RELATE TO PERIODS PRIOR TO ITS ACQUISITION OF GRUPO PI MABE

* ONTEX AND MABE HAVE BEEN PROACTIVELY AND FULLY COOPERATING WITH COFECE IN INVESTIGATION AND INTEND TO CONTINUE TO DO SO

* ONTEX DOES NOT EXPECT INVESTIGATION TO RESULT IN A NET FINANCIAL COST TO IT

* SAYS WE HAVE NO FURTHER COMMENT TO MAKE AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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