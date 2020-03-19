Healthcare
March 19, 2020 / 9:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Onthemarket Says Revenues May Be Impacted In Short Term

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Onthemarket Plc:

* ONTHEMARKET PLC - COVID-19 UPDATE - AGENT SUPPORT PACKAGE

* ONTHEMARKET PLC - PAYMENT SUPPORT INITIATIVE FOR ITS AGENT CUSTOMERS TO HELP EASE ANTICIPATED IMPACT OF EVOLVING COVID-19 SITUATION

* ONTHEMARKET PLC - INTRODUCING A 33% LISTING FEE DISCOUNT FOR INVOICES ISSUED IN 3 MONTHS STARTING APRIL 2020

* ONTHEMARKET PLC - THIS DISCOUNT WILL BE GIVEN TO ALL ONTHEMARKET AGENT CUSTOMERS WHO ARE PAYING ON FULL-TARIFF LISTING AGREEMENTS

* ONTHEMARKET PLC - TOO EARLY TO GIVE GUIDANCE ON POTENTIAL IMPACT OF COVID-19 ON OUR RESULTS FOR CURRENT FINANCIAL YEAR TO 31 JANUARY 2021

* ONTHEMARKET PLC - REVENUES MAY BE IMPACTED IN SHORT TERM, GROUP WILL PRESERVE CASH THROUGH CAREFUL MANAGEMENT OF COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below