BRIEF-Onxeo FY Recurring Operating Loss Narrows To EUR 19.2‍​ Million

March 29 (Reuters) - ONXEO SA:
* FY REVENUE EUR 9.5 MILLION VERSUS EUR 4.4 MILLION YEAR AGO
* FY RECURRING OPERATING LOSS EUR 19.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 23.2 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS EUR 59.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 22.7 MILLION YEAR AGO
* END-DEC. CASH POSITION OF EUR 14.3 MILLION, COVERING CURRENT PROGRAMME UNTIL MID-2019
* LAUNCH OF PRECLINICAL STUDIES WITH FIRST MOLECULE GENERATED BY PLATON EXPECTED BEFORE END-2018
* RESULTS OF STUDY ON COMBINATION OF BELINOSTAT AND ASIDNA TO BE PRESENTED AT 2018 AACR CONGRESS
* RESULTS OF SECOND PHASE I CLINICAL STUDY WITH ASIDNA, DRIIV, EXPECTED BEFORE YEAR-END
* SAYS MIGHT BE ABLE TO LAUNCH CLINICAL TRIAL WITH BELINOSTAT AND ASIDNA COMBINATION IN 2018 Source text: bit.ly/2GWPAfS Further company coverage: (Gdynia Newsroom)